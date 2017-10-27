Абхазия заявила о готовности признать независимость Каталонии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Абхазия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, если поступит соответствующее обращение, заявил заместитель министра иностранных дел страны Кан Тания.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о признании Каталонии в качестве независимого государства, но пока об этом говорить преждевременно… Впереди еще целый ряд нормативно-правовых актов, которые должны быть закреплены правительством Каталонии, чтобы они считали себя независимым государством. После этого, если они обратятся к нам с просьбой о признании, мы, конечно же, готовы это рассматривать", — сказал Тания РИА Новости.

По его словам, абхазы "заинтересованы в налаживании двухсторонних отношений с каталонскими политиками и их лидерами и с народом Каталонии в целом, но только если с их стороны будут такой же интерес".

Он отметил также, что представитель МИД Абхазии в Каталонии работает с 2014 года, хотя представительства нет.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой каталонское правительство будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

Несколько стран отказались признавать независимость автономии, в том числе США, Германия, Франция, Великобритания, а также Сербия, Молдавия и Украина.