БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании, которое нужно разрешать в рамках испанских конституционных норм, заявил РИА Новости представитель альянса в связи с голосованием каталонского парламента за независимость.
Он отметил, что Испания "вносит важный вклад в общую безопасность" НАТО.
Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.