Школьница рассказала, почему русским сложно учиться в латышской школе

РИГА, 27 окт — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Латвия пообщался с девочкой из русской семьи, которая после десяти лет учебы в латышской школе перешла в русскую, и узнал, что она думает о планах властей страны перевести систему латвийского образования на государственный язык.

Девушка, которую зовут Аня, рассказала, что первый класс она отучилась в русской школе, но затем ее перевели в латышскую — она была ближе, и родители хотели, чтобы дочь выучила латышский язык. По ее словам, примерно с пятого класса она стала испытывать дискомфорт: одноклассники избегали ее, а однажды учительница решила устроить опрос, кто в классе какой национальности.

"На тот момент в классе я была одна русская. Естественно, что все подняли руки, что они латыши, и я единственная — что я русская. Хотя все и так об этом знали. Мне было неприятно", — рассказала Аня.

Аня отметила, что ее случай не единственный — в школе у нее был русский друг с точно такими же проблемами.

Девушка считает, что теоретически возможно, чтобы русскоязычные школьники органично влились в латышскую среду для создания той самой "политической нации", о которой говорит министр образования страны, но делать это нужно совсем не так, как это происходит сейчас.

"Нельзя просто так взять русские школы и превратить их в латышские. Ведь это не значит, что русские станут латышами. Хочется, конечно, чтобы русские и латыши в Латвии теснее взаимодействовали и общались. Но для этого совсем не обязательно лишать Латвию русского языка", — уверена она.

В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы национальных меньшинств должны быть полностью переведены на латышский язык обучения.

В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. В 107 из них, по данным министерства образования, преподавание ведется на двух языках: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском).

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