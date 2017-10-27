Житель Перу начал "дышать" во время собственных похорон

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Во время похоронной церемонии в перуанском городе Тинго-Мария родственники умершего заметили, что его грудная клетка шевелится, как будто он дышит, пишет Independent.

Прибывший на место врач подтвердил, что мужчина демонстрирует признаки жизни. Тело вытащили из гроба и отвезли в больницу, но там выяснилось, что перуанец все же мертв.

Семья умершего уверена, что во время похорон он был жив и скончался уже в больнице. По мнению родственников, его ошибочно сочли погибшим после операции по удалению зуба, когда мужчина находился под воздействием транквилизаторов.

Случаев, когда труп начинал шевелиться после смерти, известно немного. Чаще человека по ошибке принимают за умершего.

Так, в 2014 году "умерший" американец проснулся незадолго до кремации. Оказалось, что у него просто отключился кардиостимулятор. Еще один похожий случай произошел в Египте в 2012 году — во время похорон выяснилось, что "скончавшийся" в результате сердечного приступа молодой человек на самом деле жив.

В 2014 году на Филиппинах во время похоронной церемонии умершая накануне трехлетняя девочка начала шевелиться. Присутствовавший при этом врач подтвердил, что ребенок жив. Родители забрали девочку домой, но в итоге выяснилось, что она все это время была мертва.