Германия не признает независимость Каталонии, заявили в правительстве

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (234)

БЕРЛИН, 27 окт – РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство Германии не признает независимость Каталонии, объявленную региональным парламентом в одностороннем порядке, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Парламент Каталонии в ходе тайного голосования в пятницу одобрил резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

"Суверенитет и территориальная целостность Испании неприкосновенны и остаются таковыми. Провозглашенная в одностороннем порядке независимость нарушает защищаемые принципы. Федеральное правительство не признает такое провозглашение независимости", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Зайберта в Twitter.