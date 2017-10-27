Германия не признает независимость Каталонии, заявили в правительстве

БЕРЛИН, 27 окт – РИА Новости, Маргарита Костив. Правительство Германии не признает независимость Каталонии, объявленную региональным парламентом в одностороннем порядке, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Суверенитет и территориальная целостность Испании неприкосновенны и остаются таковыми. Провозглашенная в одностороннем порядке независимость нарушает защищаемые принципы. Федеральное правительство не признает такое провозглашение независимости", — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Зайберта в Twitter.