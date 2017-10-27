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Каталония объявляет независимость: почему сепаратисты решили пойти до конца

19:5427.10.2017
(обновлено: 20:02 27.10.2017)
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© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкКарлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламент автономного региона Каталония утвердил декларацию о независимости от Испании, ранее подписанную, но не введенную в действие главой местной власти Карлесом Пучдемоном. Ответом Мадрида стал переход к прямому управлению краем. В ближайшие дни испанское правительство предпримет попытку распустить каталонские органы власти, что не исключает ввода войск на территорию Каталонии. Источник РИА Новости в регионе рассказал, что, по его сведениям, некоторые испанские военные, проинформированные приватно о возможной операции, отказались от участия в действиях, ведущих к гражданской войне.

Над всей Испанией собираются тучи

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Каталония есть и будет территорией свободы, заявил Пучдемон
Голосованием в парламенте Каталонии (70 — "за", двое "воздержались", 10 — "против", остальные не участвовали) завершились продлившиеся месяц переговоры между Мадридом и Барселоной. Одиннадцатого октября Пучдемон объявил, что намерен подписать, но не вводить в действие декларацию о независимости. Двусмысленная ситуация, возникшая в результате, могла трактоваться и как обретение Каталонией независимости, и как сохранение территориальной целостности Испании.

В Мадриде хрупкое статус-кво, предложенное Пучдемоном, фактически сразу же отвергли. Премьер-министр Мариано Рахой объявил о готовности ввести в действие 155-ю статью конституции, позволяющую напрямую управлять краем из столицы. Для того чтобы привести юридический механизм в действие, требовалось одобрение сената, голосование в котором было назначено на сегодня. Каталонские власти оказались прижатыми к стенке: независимость следовало объявлять либо сегодня, либо уже никогда.

© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017

По закону политическую ответственность за провозглашение независимости мог взять на себя как глава местного правительства Карлес Пучдемон, так и парламент. Пучдемон от трудной обязанности отказался. Подпись премьера под декларацией означала бы открытие против него уголовного дела по статье, предусматривающей наказание сроком от 15 до 30 лет. По итогам внутренних переговоров право решить судьбу края было передоверено депутатам, которые в силу той же опасности провели голосование тайно.

Количество голосов, поданных за независимость, явно свидетельствует о сплоченности сепаратистов. После того как сторонники территориальной целостности покинули парламент, кворум в нем оказался неустойчивым. Пяти депутатов-перебежчиков оказалось бы достаточно, чтобы независимость не была провозглашена, однако таковых не оказалось.

© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкЗаседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Каталония делает выбор

Альтернативой для каталонских политических партий было бы проведение досрочных местных выборов. Именно к этому решению Пучдемона подталкивал Мадрид. Исход подобного голосования не мог принести пользу сторонникам независимости: отказавшись пойти на разрыв с Мадридом, они продемонстрировали бы несостоятельность своей программы либо неспособность ее реализовать и потеряли бы избирателей. Особенно невыгодными досрочные выборы были бы для партии самого Карлеса Пучдемона, которую в каталонском сепаратистском движении могли бы потеснить конкуренты слева.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
Каталония является неотъемлемой частью Испании, заявили в Госдепе
Отказавшись от хрупкого мира, предложенного Барселоной, объективно более слабой стороной в этом конфликте, Рахой принял решение вернуть Каталонию силой. На этом поле противостояние между королевством и его провинцией выглядит особенно неравным. "У нас в Каталонии нет своей армии, есть только корпус полиции. Нет и обязательной воинской службы, люди не имеют военного опыта. Сможем ли мы в краткие сроки создать вооруженные силы? Сражаться, как это делал Донбасс?", — поделился с РИА Новости своими сомнениями местный политический активист Ллоренс Перрие Альбанелль.

Другой каталонский сепаратист Энрик Равелло рассказал РИА Новости, что испытывает воодушевление от произошедшего. "А вот ранее, когда Пучдемон отложил введение декларации в действие, разочарование было огромным", — делится воспоминаниями сепаратист.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Мятежный регион: что дальше?

Заместитель главы "Центра политических технологий" Алексей Макаркин считает что события, происходящие в Испании, могут обернуться тупиком для Барселоны. "Мадрид уже объявил, что введет внешнее управление, что обязательно и произойдет. Каталония не имеет армии, и сопротивление местных жителей может носить исключительно мирный характер. Независимость Каталонии не признает никто в ЕС. В Брюсселе продолжат заявлять, что считают происходящее исключительно внутренним делом Испании. Сепаратистам, даже радикальным, будет трудно действовать дальше. У любой независимости обязательно имеются свои атрибуты, например паспорта. Но каталонцы неизбежно будут вынуждены использовать испанские документы, ведь любые напечатанные ими никто не признает".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер Испании назвал решение каталонского парламента преступным

С другой стороны, по мнению политолога, трудно придется и Мадриду. "Не так давно в Испании разразился финансовый кризис, в ответ на который власти королевства централизовали денежные потоки. Это стало одной из причин роста популярности сепаратистов. Теперь в результате обострения на Испанию могут вновь обрушиться очень серьезные экономические проблемы. Кроме того, Мадриду придется проводить новые выборы в Каталонии, исход которых неясен", — говорит политолог.

Побег из Испании: каталонцы объявили о независимости
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкДокумент, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
© REUTERS / Yves HermanСпустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017
© REUTERS / Yves Herman
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкК этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЛюди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкГлава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
Перейти в фотобанк
Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
© REUTERS / Albert GeaЧлены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.Члены каталонского правительства, депутаты, мэры городов, выступающие за независимость, поют каталонский гимн в парламенте Каталонии, после того, как парламент проголосовал за провозглашение независимости Испании в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 года
© REUTERS / Albert Gea
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
© AP Photo / Emilio MorenattiПредседатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЧтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
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