Каталония объявляет независимость: почему сепаратисты решили пойти до конца

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Парламент автономного региона Каталония утвердил декларацию о независимости от Испании, ранее подписанную, но не введенную в действие главой местной власти Карлесом Пучдемоном. Ответом Мадрида стал переход к прямому управлению краем. В ближайшие дни испанское правительство предпримет попытку распустить каталонские органы власти, что не исключает ввода войск на территорию Каталонии. Источник РИА Новости в регионе рассказал, что, по его сведениям, некоторые испанские военные, проинформированные приватно о возможной операции, отказались от участия в действиях, ведущих к гражданской войне.

Над всей Испанией собираются тучи

Голосованием в парламенте Каталонии (70 — "за", двое "воздержались", 10 — "против", остальные не участвовали) завершились продлившиеся месяц переговоры между Мадридом и Барселоной. Одиннадцатого октября Пучдемон объявил, что намерен подписать, но не вводить в действие декларацию о независимости. Двусмысленная ситуация, возникшая в результате, могла трактоваться и как обретение Каталонией независимости, и как сохранение территориальной целостности Испании.

В Мадриде хрупкое статус-кво, предложенное Пучдемоном, фактически сразу же отвергли. Премьер-министр Мариано Рахой объявил о готовности ввести в действие 155-ю статью конституции, позволяющую напрямую управлять краем из столицы. Для того чтобы привести юридический механизм в действие, требовалось одобрение сената, голосование в котором было назначено на сегодня. Каталонские власти оказались прижатыми к стенке: независимость следовало объявлять либо сегодня, либо уже никогда.

© REUTERS / Susana Vera Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017 © REUTERS / Susana Vera Премьер-министр Испании Мариано Рахой после пленарного заседания парламента Испании. 27 октября 2017

По закону политическую ответственность за провозглашение независимости мог взять на себя как глава местного правительства Карлес Пучдемон, так и парламент. Пучдемон от трудной обязанности отказался. Подпись премьера под декларацией означала бы открытие против него уголовного дела по статье, предусматривающей наказание сроком от 15 до 30 лет. По итогам внутренних переговоров право решить судьбу края было передоверено депутатам, которые в силу той же опасности провели голосование тайно.

Количество голосов, поданных за независимость, явно свидетельствует о сплоченности сепаратистов. После того как сторонники территориальной целостности покинули парламент, кворум в нем оказался неустойчивым. Пяти депутатов-перебежчиков оказалось бы достаточно, чтобы независимость не была провозглашена, однако таковых не оказалось.

Каталония делает выбор

Альтернативой для каталонских политических партий было бы проведение досрочных местных выборов. Именно к этому решению Пучдемона подталкивал Мадрид. Исход подобного голосования не мог принести пользу сторонникам независимости: отказавшись пойти на разрыв с Мадридом, они продемонстрировали бы несостоятельность своей программы либо неспособность ее реализовать и потеряли бы избирателей. Особенно невыгодными досрочные выборы были бы для партии самого Карлеса Пучдемона, которую в каталонском сепаратистском движении могли бы потеснить конкуренты слева.

Отказавшись от хрупкого мира, предложенного Барселоной, объективно более слабой стороной в этом конфликте, Рахой принял решение вернуть Каталонию силой. На этом поле противостояние между королевством и его провинцией выглядит особенно неравным. "У нас в Каталонии нет своей армии, есть только корпус полиции. Нет и обязательной воинской службы, люди не имеют военного опыта. Сможем ли мы в краткие сроки создать вооруженные силы? Сражаться, как это делал Донбасс?", — поделился с РИА Новости своими сомнениями местный политический активист Ллоренс Перрие Альбанелль.

Другой каталонский сепаратист Энрик Равелло рассказал РИА Новости, что испытывает воодушевление от произошедшего. "А вот ранее, когда Пучдемон отложил введение декларации в действие, разочарование было огромным", — делится воспоминаниями сепаратист.

Мятежный регион: что дальше?

Заместитель главы "Центра политических технологий" Алексей Макаркин считает что события, происходящие в Испании, могут обернуться тупиком для Барселоны. "Мадрид уже объявил, что введет внешнее управление, что обязательно и произойдет. Каталония не имеет армии, и сопротивление местных жителей может носить исключительно мирный характер. Независимость Каталонии не признает никто в ЕС. В Брюсселе продолжат заявлять, что считают происходящее исключительно внутренним делом Испании. Сепаратистам, даже радикальным, будет трудно действовать дальше. У любой независимости обязательно имеются свои атрибуты, например паспорта. Но каталонцы неизбежно будут вынуждены использовать испанские документы, ведь любые напечатанные ими никто не признает".

С другой стороны, по мнению политолога, трудно придется и Мадриду. "Не так давно в Испании разразился финансовый кризис, в ответ на который власти королевства централизовали денежные потоки. Это стало одной из причин роста популярности сепаратистов. Теперь в результате обострения на Испанию могут вновь обрушиться очень серьезные экономические проблемы. Кроме того, Мадриду придется проводить новые выборы в Каталонии, исход которых неясен", — говорит политолог.