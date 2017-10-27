Каталония есть и будет территорией свободы, заявил Пучдемон

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава каталонского женералитета (правительства) Карлес Пучдемон заявил, Каталония есть и будет территорией свободы.

"Каталония есть и будет территорией свободы. На службе у народа. В тяжелые времена и в моменты празднований. Теперь более, чем когда-либо", — написал Пучдемон на своей странице в социальной сети Twitter

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). Было принято решение провести тайное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением.

В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость, десять отдали свои голоса "против", а два парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Catalunya és i serà terra de llibertat. Al servei de les persones. En els moments difícils i en els moments de celebració. Ara més que mai — Carles Puigdemont (@KRLS) 27 октября 2017 г.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Сенат Испании после решения каталонского парламента по резолюции о независимости утвердил применение статьи 155 конституции о прямом управлении Мадрида в Каталонии.