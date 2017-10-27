Каталония есть и будет территорией свободы, заявил Пучдемон

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава каталонского женералитета (правительства) Карлес Пучдемон заявил, Каталония есть и будет территорией свободы.
В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). Было принято решение провести тайное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением.
В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость, десять отдали свои голоса "против", а два парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.
Catalunya és i serà terra de llibertat. Al servei de les persones. En els moments difícils i en els moments de celebració. Ara més que mai— Carles Puigdemont (@KRLS) 27 октября 2017 г.
Сенат Испании после решения каталонского парламента по резолюции о независимости утвердил применение статьи 155 конституции о прямом управлении Мадрида в Каталонии.