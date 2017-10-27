МИД представит анализ доклада по химоружию в Сирии на следующей неделе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. МИД РФ представит анализ доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию возможных случаев использования химического оружия в Сирии на следующей неделе, заявило ведомство.

"Более обстоятельный анализ мы представим после всестороннего изучения доклада на следующей неделе", — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Одновременно МИД РФ продумает и передаст на рассмотрение членов Совета Безопасности ООН "схему дальнейших шагов в связи с истечением 16 ноября сего года нынешнего мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН", говорится в заявлении.

*Террористическая организация, запрещенная в России Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.