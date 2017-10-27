Премьер Ирака приказал приостановить военные операции на севере страны

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о приостановке военных действий на севере страны на сутки, сообщила пресс-служба премьера.
"Премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади приказал приостановить продвижение вооруженных сил на 24 часа, чтобы предоставить возможность для деятельности объединенной технической группы федеральных сил и сил региона (Иракского Курдистана — ред.) для размещения иракской армии во всех спорных регионах, а также районе Файш-Хабур и на международных границах немедленно, чтобы избежать столкновений и кровопролития между сыновьями единой родины", — заявила пресс-служба премьера.
Вопрос контроля над пограничными переходами остро встал после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября без согласия Багдада.
Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.