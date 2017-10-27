Спикер Рады на встрече с Волкером заявил об ухудшении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Спикер украинской Верховной рады Андрей Парубий на встрече со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером заявил об ухудшении ситуации в Донбассе.

Волкер в пятницу прибыл в Киев, где, по информации представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирины Геращенко, запланирована его встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Парубия, ситуация в Донбассе в последнее время ухудшилась. "Только за последние три месяца погибли десять украинцев и были ранены 70 украинских военнослужащих", — сказал Парубий на встрече с Волкером, вступительную часть которой транслировали украинские телеканалы.

Волкер выразил соболезнования в связи с потерями.