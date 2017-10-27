Совет Жироны снял флаг Испании после голосования в парламенте Каталонии

Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017

Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Совет города Жирона, входящего в состав автономного сообщества Каталония, снял со здания флаг Испании после голосования парламента Каталонии за резолюцию о независимости, сообщает издание Caso Aislado.

Как пишет издание, своим решением совет города "нанес оскорбление" тысячам жителей города, которые считают себя испанцами.

Ранее сообщалось, что совет Жироны объявил короля Испании Фелипе VI персона нон грата. Также нежелательной персоной в этом городе был объявлен представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.

В пятницу парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В голосовании приняли участие 82 из 135 региональных парламентариев, из которых 70 проголосовали за независимость, 10 против и двое бросили в урну пустые листки. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций, считающих голосование незаконным, покинули зал заседаний.