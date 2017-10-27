Полноценную независимость Каталония не получит, уверен эксперт

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ни о каком подключении Каталонии к международным структурам после провозглашения ею независимости не может идти и речи, заявил РИА Новости председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергей Орджоникидзе.

Парламент Каталонии в ходе тайного голосования в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

"Нет, конечно, — заявил Орджоникидзе, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным подключение Каталонии к международным структурам. — "Им Евросоюз уже сказал, что "вам придется покинуть ЕС". Намек весьма прозрачный".

"Никакой независимости Испания им не даст, и ЕС не признает независимость Каталонии", — подчеркнул российский дипломат. Касательно дальнейшего развития событий он отметил, что многое будет зависеть от политики центрального испанского руководства и того, "насколько правильную линию оно будет проводить, чтобы не антагонизировать каталонцев".

"Если они опять задействуют силовые методы, полицию, гражданскую гвардию, наверное, реакция будет негативной. Однако, если они просто не признают (независимость Каталонии — ред.) тогда не признают и остальные", — добавил собеседник агентства.