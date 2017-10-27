Объявление Каталонией независимости усугубляет конфликт, считает эксперт

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Провозглашение парламентом Каталонии независимости переводит конфликт с Мадридом в новую фазу: испанские власти не будут отступать от своей позиции, заключающейся в сохранении целостности государства, заявил РИА Новости доктор исторических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Сергей Хенкин.
"Это только означает, что конфликт переходит в новую фазу. Потому что сопротивление в Каталонии будет очень сильным. Испанский режим частью сепаратистов и так воспринимался как оккупационный, и эти настроения сейчас еще больше усилятся", — сказал Хенкин, комментируя решение парламента Каталонии.
В то же время он подчеркнул, что "каталонское общество глубоко расколото". "Очень большая опасность для будущей ситуации – это раскол самого каталонского общества. Вероятно, речь идет о долговременном конфликте, о конфликте трудно разрешаемом. Поэтому начинается новая фаза, последствия которой предсказать трудно", — заключил эксперт.
Сенат Испании после решения каталонского парламента утвердил применение статьи 155 конституции о прямом управлении Мадрида в Каталонии.