Объявление Каталонией независимости усугубляет конфликт, считает эксперт

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Провозглашение парламентом Каталонии независимости переводит конфликт с Мадридом в новую фазу: испанские власти не будут отступать от своей позиции, заключающейся в сохранении целостности государства, заявил РИА Новости доктор исторических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Сергей Хенкин.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В документе говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

"Это только означает, что конфликт переходит в новую фазу. Потому что сопротивление в Каталонии будет очень сильным. Испанский режим частью сепаратистов и так воспринимался как оккупационный, и эти настроения сейчас еще больше усилятся", — сказал Хенкин, комментируя решение парламента Каталонии.

По его мнению, теперь возможность проведения массовых манифестаций и любых других форм массового протеста очень велика. "Они обязательно будут", — отметил Хенкин.

В то же время он подчеркнул, что "каталонское общество глубоко расколото". "Очень большая опасность для будущей ситуации – это раскол самого каталонского общества. Вероятно, речь идет о долговременном конфликте, о конфликте трудно разрешаемом. Поэтому начинается новая фаза, последствия которой предсказать трудно", — заключил эксперт.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Сенат Испании после решения каталонского парламента утвердил применение статьи 155 конституции о прямом управлении Мадрида в Каталонии.