Новая самопровозглашенная: Каталония объявила о независимости

Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне радуются результатам голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017

Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне радуются результатам голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Парламент Каталонии проголосовал в пятницу за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Референдум по вопросу независимости прошел в Каталонии еще 1 октября. За отделение от Испании, по данным каталонского правительства, тогда проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями.

Чуть более чем через две недели стало ясно, что диалога не получилось.

17 пунктов независимости



Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством в каталонском парламенте, в пятницу внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Тем не менее, большинством голосов резолюция была одобрена. В голосовании приняли участие 82 депутата из 135, 70 из них поддержали документ.

Он состоит из 17 пунктов, все они затрагивают различные процессы по обретению Каталонией независимости. Среди них есть такие, как "содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией", "продвижение перед всеми государствами признание Каталонской Республики", "разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией" и другие.

Улица — за



Криками "Независимость!" и "Демократия!" встретили участники многотысячного митинга, проходящего недалеко от здания парламента Каталонии, решение депутатов о принятии резолюции, дающей право на провозглашение республики и начало процесса разработки конституции нового государства.

В течение нескольких часов десятки тысяч человек, собравшиеся недалеко от парка, где расположен парламент, следили за ходом голосования на большом экране, на котором транслировалось заседание. В то время, когда депутаты голосовали по резолюции, предложенной коалицией "Вместе за "да" и леворадикальной партией "Кандидатура народного единства", участники акции приветствовали их бурными возгласами "Вау".

После того как результаты голосования были объявлены спикером парламента Карме Форкадель, в толпе взорвалось несколько дымовых шашек.

"Сегодня, наконец, мы обрели то, к чему так долго готовились. Мы станем независимым государством",- сказал РИА Новости один из участников митинга, размахивая эсселадой — неофициальным флагом независимой Каталонии.

© РИА Новости / Елена Шестернина Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017 © РИА Новости / Елена Шестернина Люди на акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Мадрид обещает восстановить законность



В Мадриде настроения совсем другие. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, например, заявил, что просит "о спокойствии всех испанцев". Он также написал на своей странице в Twitter, что "правовое государство восстановит законность в Каталонии". Как ожидается, позднее состоится экстренное заседание кабинета министров Испании, а испанский сенат уже постановил ввести прямое правление Мадрида в Каталонии.

Ранее испанское правительство решило применить для разрешения каталонского кризиса 155-ю статью конституции, по которой возможно ограничение автономии региона. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал это решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию.

© REUTERS / Juan Medina Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне радуются результатам голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017 © REUTERS / Juan Medina Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне радуются результатам голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017

Евро не понравилась независимость



На новости из Каталонии немедленно отреагировали европейские рынки.

Испанский фондовый индекс IBEX 35 снизился на 1,78%, сообщается на сайте Мадридской биржи.

При этом другие европейские индексы продолжили расти — британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,19% до 7499,5 пункта, французский CAC 40 рос на 0,72%, до 5494,7 пункта, немецкий индекс DAX повышался на 0,62% — до 13214,5 пункта.

Кроме того, объявление независимости Каталонии негативно сказалось на торгах евро. Курс евро усилил снижение, упав ниже 1,16 доллара впервые с 19 июля.

© REUTERS / Yves Herman Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017 © REUTERS / Yves Herman Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне, Испания. 27 октября 2017

Попытка переворота?



Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что Мадрид может расценить провозглашение парламентом Каталонии независимости как попытку государственного переворота.

"Сейчас речь идет о том, как это оценивать. Потому что Мадрид может оценить объявление о независимости как попытку государственного переворота. А если будут волнения в Барселоне, то использовать силы правопорядка для восстановления законности, а может быть даже войска. Мне кажется, что этого не будет, но совершенно точно, что отстранят Пучдемона и всю компанию, которая все это затеяла. Потому что это люди, которые вышли за рамки закона и любое правительство имеет право восстановить порядок по правилам, которые здесь имеют место", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, в провозглашении парламентом Каталонии независимости, нет ничего неожиданного.

"Но парламент Каталонии очень ограничен в своих действиях, потому что они не могут отделиться. Это противоречит конституции и правительство Испании работает в данном случае, в строгом соответствии с конституцией, которая предполагает, что подобный референдум должен быть согласован с Мадридом после довольно сложной процедуры согласования. Законного референдума в Каталонии не было, поэтому все, что они организовали — это незаконно", — добавил Швейцер.

© REUTERS / Albert Gea Парламент Каталонии после голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017 © REUTERS / Albert Gea Парламент Каталонии после голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017

Об ООН речи быть не может



В любом случае простой жизни для Каталонии не предвидится. В частности, как считает бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, ни о каком подключении Каталонии к международным структурам после провозглашения ею независимости не может идти и речи.

"Нет, конечно", — заявил эксперт, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным подключение Каталонии к международным структурам.

"Им Евросоюз уже сказал, что "вам придется покинуть ЕС". Намек весьма прозрачный", — добавил Орджоникидзе.

Он выразил уверенность в том, что "никакой независимости Испания им не даст, и ЕС не признает независимость Каталонии". По его мнению, многое теперь будет зависеть от политики центрального испанского руководства и того, "насколько правильную линию оно будет проводить, чтобы не антагонизировать каталонцев".

"Если они опять задействуют силовые методы, полицию, гражданскую гвардию, наверное, реакция будет негативной. Однако, если они просто не признают (независимость Каталонии — ред.) тогда не признают и остальные", — сказал Орджоникидзе.