Постпред Великобритании прокомментировал доклад СБ ООН по химоружию

ООН, 27 окт — РИА Новости. Совет Безопасности ООН обсуждает дальнейшие действия на доклад экспертов по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне. Ответом на применение химического оружия в Сирии должна быть резолюция, заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

"Мы обсуждаем, как реагировать на доклад СМР с нашими коллегами в СБ, должна быть резолюция СБ по главе VII Устава ООН", — заявил он журналистам в пятницу.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии в четверг вечером представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ использовали иприт.