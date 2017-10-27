В Индии впервые разделили сиамских близнецов, сросшихся в области черепа

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Индийские хирурги впервые провели успешную операцию по разделению двухгодовалых сиамских близнецов, сросшихся в области черепа, сообщает издание Indian Express.

"Операция была большим испытанием из-за высокого риска смертности. Мы смогли успешно разделить близнецов благодаря совместной работе команды специалистов и достижениям в нейровизуализации", — цитирует издание директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию (Randeep Guleria), в госпитале которого прошла операция.

По данным издания, продолжавшуюся 18 часов операцию провела команда из 40 различных специалистов. Хирурги реконструировали головной мозг близнецов и провели пересадку кожи, чтобы защитить ткани мозга от инфекции.

Как сообщили медики, на данный момент сердечные показатели близнецов стабильны, однако решающими "станут следующие 18 дней" после операции.