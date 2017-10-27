ВИЛЬНЮС, 27 окт — РИА Новости. Заместитель старосты парламентской фракции "Союз Отечества" — христианские демократы Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленине предлагает всем литовским самоуправлениям разместить у памятников советским воинам таблички с указанием, что якобы надписи на памятниках не соответствуют исторической правде, сообщает в пятницу пресс-служба политика.

Ранее литовские СМИ сообщили, что мэрия Биржяйского района у памятников в местах захоронений советских воинов установила по собственной инициативе таблички, указывающие, что надписи на памятниках якобы "не соответствует исторической правде". В посольстве РФ, в свою очередь, напомнили, что надпись на литовском и русском языках гласит: "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины". Посольство РФ назвало установку табличек гнусным поступком.

После староста муниципального образования Нямунеле-Радивлишкес Гедрюс Кубилюс сообщил РИА Новости, что причиной установки возле памятников советским воинам в Биржяйском районе Литвы идеологических табличек является использование запрещенных в республике советских символов — пятиконечной звезды, серпа и молота.

"Фракция политических заключенных и ссыльных от "Союза Отечества" — христианских демократов, 21 октября на заседании рассмотрела инициативу Биржяйского самоуправления установить информационные таблички у памятников советским воинам. Как председатель фракции обращаюсь ко всем городам и районам с просьбой применить данную практику и оборудовать информационные таблички у советских памятников", — приводит пресс-служба слова Моркунайте-Микуленине.

Политик предлагает установить подобные идеологические таблички у советских памятников в 59 самоуправлениях Литвы.