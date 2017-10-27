Коалиция уточнила, что официального перемирия между Багдадом и курдами нет

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. Архивное фото

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Представитель коалиции под руководством США Райан Диллон уточнил в пятницу, что неправильно выразился, упомянув ранее о перемирии между властями в Багдаде и Иракским Курдистаном.

"Уточнение: я неточно выразился в сегодняшнем интервью, что имело место "прекращение огня" между иракскими и курдскими силами. Обе стороны разговаривают друг с другом, но это не официальное "прекращение огня". @CJTFOIR (Операция "Непоколебимая решимость" — ред.) поощряет диалог без дальнейшего конфликта", — написал Диллон в Twitter.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Иракского Курдистана воздержаться от применения силы и назначить сроки для начала диалога по урегулированию.