В ЛНР заявили, что за неделю сбили два беспилотника силовиков

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за неделю два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.
Он уточнил, что украинское командование продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений у линии соприкосновения в Донбассе, что запрещено минскими договоренностями.
"На данный момент сбитые БПЛА находятся на ремонте и в скором времени они пополнят ряды наших трофейных образцов управляемых летательных аппаратов", — сказал представитель оборонного ведомства.