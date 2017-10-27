В ЛНР заявили, что за неделю сбили два беспилотника силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (285)

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за неделю два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"Благодаря умелым действиям и слаженной работе военнослужащих наших подразделений на прошедшей неделе над нашей территорией в зоне ответственности 53 бригады ВСУ было обнаружено и сбито два вражеских беспилотника типа "ФАНТОМ 4", — рассказал Филиппоненко.

Он уточнил, что украинское командование продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений у линии соприкосновения в Донбассе, что запрещено минскими договоренностями.

"На данный момент сбитые БПЛА находятся на ремонте и в скором времени они пополнят ряды наших трофейных образцов управляемых летательных аппаратов", — сказал представитель оборонного ведомства.