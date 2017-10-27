Эксперт рассказал о возможной реакции Испании на независимость Каталонии

Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне радуются результатам голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017

Люди у здания парламента Каталонии в Барселоне радуются результатам голосования за независимость от Испании. 27 октября 2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мадрид может расценить провозглашение парламентом Каталонии независимости как попытку государственного переворота, заявил РИА Новости заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Парламент Каталонии в ходе тайного голосования в пятницу поддержал резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что "правовое государство восстановит законность в Каталонии".

"Сейчас речь идет о том, как это оценивать? Потому что Мадрид может оценить объявление о независимости как попытку государственного переворота. А если будут волнения в Барселоне, то использовать силы правопорядка для восстановления законности, а может быть даже войска. Мне кажется, что этого не будет, но совершенно точно, что отстранят Пучдемона и всю компанию, которая все это затеяла. Потому что это люди, которые вышли за рамки закона и любое правительство имеет право восстановить порядок по правилам, которые здесь имеют место", — считает эксперт.

По его словам, в провозглашении парламентом Каталонии независимости нет ничего неожиданного.

"Но парламент Каталонии очень ограничен в своих действиях, потому что они не могут отделиться. Это противоречит конституции, и правительство Испании работает в данном случае в строгом соответствии с конституцией, которая предполагает, что подобный референдум должен быть согласован с Мадридом после довольно сложной процедуры согласования. Законного референдума в Каталонии не было, поэтому все, что они организовали, — это незаконно", — добавил Швейцер.

Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию.