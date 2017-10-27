В Еврокомиссии не комментируют голосование в Каталонии о независимости

БРЮССЕЛЬ, 27 окт — РИА Новости, Александр Шишло. В Еврокомиссии не комментируют проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии.

"Мы не комментируем", — сказали РИА Новости в пресс-службе исполнительной коллегии Евросоюза.

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, подготовленной партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"). Было принято решение провести тайное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением.

В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали за независимость, десять отдали свои голоса "против", а два парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.