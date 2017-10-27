За независимость Каталонии проголосовали 70 парламентариев

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. За резолюцию о независимости Каталонии, подготовленную партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"), проголосовало 70 парламентариев, 10 проголосовали против и еще двое бросили в урну пустые бюллетени, голосование по данной резолюции прошло в пятницу в парламенте Каталонии.

В пятницу в парламенте Каталонии прошло голосование по резолюции о независимости региона, было принято решение провести секретное голосование, в рамках которого каждый из парламентариев опускал в урну листок с написанным на нем решением. В общей сложности в голосовании приняли участие 82 парламентария, из которых 70 проголосовали "за" независимость", 10 отдали свои голоса "против", а 2 парламентария бросили в урну пустые листки бумаги. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.