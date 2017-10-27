Силовики более 60 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 560 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 559 снарядов, мин и гранат", — сказал Филиппоненко.

По его словам, огонь велся из артиллерии калибра 152 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП, стрелкового оружия, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ не изменилось, а по выпущенным боеприпасам интенсивность снизилась на треть", — добавил Филиппоненко.