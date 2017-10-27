Силовики более 60 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 560 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.
По его словам, огонь велся из артиллерии калибра 152 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП, стрелкового оружия, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ не изменилось, а по выпущенным боеприпасам интенсивность снизилась на треть", — добавил Филиппоненко.