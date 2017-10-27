Еще пять российских актеров попали в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Пять российских актеров театра и кино попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.
Отмечается, что актеры принимали участие в спектакле "Любовный приворот", который 16 октября состоялся в Севастополе.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.