Еще пять российских актеров попали в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Пять российских актеров театра и кино попали в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, пять российских актеров Эдуард Радзюкевич, Мирослава Карпович, Галина Данилова, Сергей Дорогов и Андрей Кайков внесены в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "незаконную гастрольную деятельность".

Отмечается, что актеры принимали участие в спектакле "Любовный приворот", который 16 октября состоялся в Севастополе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.