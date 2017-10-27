МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава департамента исполнения постановления Европейского суда по правам человека и верховенства права Совета Европы Женевьев Майер заявила о позитивной динамике исполнения решений ЕСПЧ в России.

Выступая на конференции Петербургского международного юридического форума "Россия-ЕСПЧ: право быть услышанным", Майер заметила, что "комитет министров в прошлом году закрыл 261 дело", имеющее отношение к РФ. "Мы надеемся, что в этом году цифра будет ещё выше", — добавила она.

Всего на рассмотрении комитета министров, который выполняет надзор решений ЕСПЧ, находится 9,5 тысяч дел, "в подавляющем большинстве достаточно быстро решается вопрос с компенсациями", сообщила Майер. Остающиеся дела касаются так называемых общих мер, многие из которых требуют длительного времени для реализации.

Майер подчеркнула, что "полная реализация постановлений Суда странами необходима для жизнеспособности конвенции", которая "даёт задание комитету министров осуществлять надзор за исполнением решений" ЕСПЧ.