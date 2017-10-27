Окончательного договора о перемирии с Багдадом пока нет, заявили курды

КАИР, 27 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Курдские вооруженные формирования и иракская армия договорились о временном прекращении огня, окончательного соглашения пока нет, об этом РИА Новости рассказал помощник командующего пешмерга Кадир Хасан.

"Это лишь подготовка, есть временное прекращение огня, но перемирие шаткое. Есть договоренности о временном перемирии, но окончательного соглашения пока нет", — сказал Кадер Хасан – глава пресс-службы генерала Сирвана Барзани, командующего фронтом пешмерга Махмур-Гвейр.

Представитель коалиции во главе с США Райан Диллон в пятницу в интервью телеканалу Rudaw подтвердил факт прекращения огня между армией Ирака и курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и назначить сроки для начала диалога по урегулированию.