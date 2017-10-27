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Спустя 54 года: в США опубликовали тысячи документов об убийстве Кеннеди

16:4327.10.2017
(обновлено: 19:26 27.10.2017)
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© Фото : Library of Congress/Victor Hugo KingДжон и Жаклин Кеннеди на заднем сидении президентского лимузина. Архивное фотоДжон и Жаклин Кеннеди на заднем сидении президентского лимузина. Архивное фото
© Фото : Library of Congress/Victor Hugo King

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти США в четверг опубликовали на сайте Национального архива около трех тысяч ранее засекреченных документов, касающихся убийства тридцать пятого американского президента Джона Кеннеди. Предыдущая часть архива — около 3,9 тысячи документов — была обнародована 24 июля.

В бумагах содержится информация о том, как СССР отреагировал на известие об убийстве Кеннеди, о якобы имевших место контактах убийцы Ли Харви Освальда с советским консулом, а также об анонимном сообщении, поступившем в одну из британских газет примерно за полчаса до судьбоносного события.

© AP PhotoЛи Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963
© AP Photo
Ли Харви Освальд в полицейском участке в Далласе после допросов. 23 ноября 1963

Информация — общественности

Как отметил в разосланном министерствам меморандуме президент США Дональд Трамп, американское общество ожидает и заслуживает того, чтобы власти страны "предоставили как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди могли наконец полностью узнать обо всех аспектах этого важнейшего события". В то же время американский лидер отметил, что некоторые материалы останутся засекреченными.

Джон Кеннеди, Герман Титов, Джон Гленн. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Барашев
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WikiLeaks предложил $100 тысяч за секретные документы по убийству Кеннеди
Согласно решению Трампа, эти документы будут дополнительно изучать в течение полугода — до апреля 2018 года. Затем будет принято решение о том, нужно ли их публиковать и если да, то в каком виде.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

Контакты с СССР

Из рассекреченных ЦРУ данных следует, что за два месяца до преступления Ли Харви Освальд в Мехико общался с советским дипломатом, который, по мнению американской разведки, был сотрудником КГБ.

Президент США Джон Кеннеди и французский океанограф Жак-Ив Кусто с женой Симоной
© AFP 2017 / PIG
Документ ФБР: в СССР убийство Кеннеди считали заговором вице-президента
Как указывается в документе, телефоны советского посольства в Мексике в тот период прослушивались спецслужбами США. Предположений о том, чтобы Освальд был как-то связан с КГБ или КГБ было причастно к убийству Кеннеди, в документе нет. Версия о причастности СССР к убийству Кеннеди рассматривалась американскими властями наряду с множеством других, но, согласно официальным документам, не нашла подтверждения. Эпизод с явкой Освальда в посольство СССР в Мехико был описан ранее в литературе — общавшийся с Освальдом советский вице-консул Олег Нечипоренко говорил, что тот просил выдать ему визу в СССР.

"Согласно перехваченному звонку из Мехико, Ли Освальд 28 сентября 1963 года был в советском посольстве и говорил с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом стало известно, когда Освальд позвонил в советское посольство 1 октября и на ломаном русском назвался по имени, заявил о вышеуказанной встрече и попросил охранника, который ответил на звонок, было ли что-то новое "относительно телеграммы в Вашингтон". Охранник проверил и сказал Освальду, что запрос отправлен, но ничего еще не получено", — говорится в рассекреченном документе ЦРУ.

Утверждается, что Костиков был агентом КГБ. "Он является оперативным сотрудником в операции, которая, очевидно, спонсируется 13-м управлением КГБ, ответственным за саботаж и убийства", — говорится в документе ЦРУ. Костиков и другой офицер КГБ Олег Брыкин, расквартированный в Нью-Йорке, по мнению ЦРУ, якобы курировали завербованного в Европе гражданина Германии, проживавшего на тот момент в штате Оклахома.

© AFP 2017 / Stringer Единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд
© AFP 2017 / Stringer 
Единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди Ли Харви Освальд

Советская версия

Руководство СССР считало, что убийство Джона Кеннеди стало результатом заговора, причем не исключало, что в нем мог участвовать вице-президент США Линдон Джонсон.

Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства. Архивное фото
© Фото : public domain
Документы ЦРУ: аноним сообщил СМИ о "важных новостях" до убийства Кеннеди
По данным источника ФБР в резидентуре КГБ в Нью-Йорке, в 1965 году советские разведчики получили задание разрабатывать информацию о Джонсоне, его личности, биографии,  друзьях, семье и  всех, кто его поддерживает.

"Наш источник добавил, что в инструкциях из Москвы говорилось, что "в данный момент" КГБ обладает данными, которые якобы показывают, что президент Джонсон был ответственен за убийство покойного президента Джона Кеннеди. Штаб-квартира КГБ дала понять, что в свете этой информации советскому правительству было необходимо знать о том, каковы личные отношения президента Джонсона с семьей Кеннеди, особенно президента Джонсона с (братьями президента. — Прим. ред.) Робертом и Тедом Кеннеди", — говорится в документе ФБР, который подписан тогдашним директором ведомства Эдгаром Гувером.

Другой источник, находившийся в СССР, сказал ФБР еще в 1963 году, что руководство Коммунистической партии Советского Союза считало убийство результатом внутреннего заговора в США.

"Согласно нашему источнику, официальные лица КПСС считали, что имел место хорошо организованный заговор со стороны "ультраправых" в США, чтобы устроить "переворот". Похоже, они были убеждены, что убийство не было делом одного человека, но стало результатом тщательно спланированной кампании, в которой играли роль несколько людей", — говорится в документе.

Руководство КПСС считало, что участники заговора намеревались сыграть на антикоммунистических чувствах в США, затем использовать это для прекращения переговоров с Советским Союзом, напасть на Кубу и устроить войну, отмечается в документе. "В результате этой убежденности Советский Союз немедленно оказался в состоянии повышенной готовности", — говорится в докладе.

Анонимный звонок

В бумагах значится, что примерно за 25 минут до убийства Кеннеди провинциальная британская газета Cambridge News получила анонимный телефонный звонок с сообщением о "больших новостях" из Соединенных Штатов.

"Британская служба безопасности (MI-5) сообщила, что в 18.05 GMT 22 ноября репортеру из газеты Cambridge News в Кембридже позвонил неизвестный и посоветовал связаться с американским посольством в Лондоне в связи с некими важными известиями", — говорится в докладной записке замдиректора ФБР Джеймса Энглтона на имя главы ведомства.

Британские СМИ отмечают, что записка с сообщением об анонимном звонке была опубликована еще в июльском массиве документов, но тогда осталась незамеченной.

© AP PhotoЛиндон Джонсон на церемонии прощания с Джоном Кеннеди в Вашингтоне. 24 ноября 1963
© AP Photo
Линдон Джонсон на церемонии прощания с Джоном Кеннеди в Вашингтоне. 24 ноября 1963

США ищут советский след

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Маразм крепчал: Слуцкий о "советском следе" в деле об убийстве Кеннеди
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Суздальцев считает, что обнародование новых документов по делу об убийстве Кеннеди может быть связано с попытками США обвинить Россию во вмешательстве во  внутриполитические процессы.

"Из того, что я видел, нового ничего в этих документах нет. Однако у меня возникло ощущение, что будет раскрываться не полный массив документов, а лишь те, которые хотя бы косвенно указывают на "советский след" в убийстве Кеннеди", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

Как отметил эксперт, как раз сейчас такие "свидетельства" критически выгодны политической элите США. "Они могут быть не очень выгодны президенту Дональду Трампу, поскольку "кандалы", которые надели на него конгрессмены, ограничивают его жестко не только на российском направлении, но и на других. Однако публикация документов требует отдельного анализа. Важно выяснить, для чего это делается именно сейчас", — добавил Суздальцев.

Аналитик предположил, что через выборочное обнародование документов по делу об убийстве Кеннеди Вашингтон, вероятно, попытается "вывести на новый план тему якобы вмешательства России в политическую жизнь США". "Возможно, они постараются показать, что еще в те времена Советский Союз пытался влиять на эти процессы", — резюмировал собеседник агентства.

Ничего нового

Член Совета по внешней и оборонной политике России генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов, в свою очередь, полагает, что новая партия рассекреченных документов не добавляет ничего нового к уже существующим версиям о подготовке и совершении этого преступления.

Члены семьи Кеннеди во время церемонии похорон президента США Джона Ф. Кеннеди
© AP Photo
Убийство Джона Кеннеди
"Американцы здесь не открыли ничего нового, что представляет исторический интерес. По большому счету, это секрет Полишинеля только для американцев. В Америке, наверное, считают, что Россию, Советский Союз все-таки можно связать с убийством Кеннеди. Но это настолько далеко, как в пословице — "в огороде бузина, а в Киеве дядька", — сказал Михайлов.

Все, что касается взаимоотношений убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда — с советскими специальными службами, давно известно, и об этом написана не одна книга, отметил он.

"Самое главное — все материалы, которые имелись в отношении Освальда в Советском Союзе, еще во времена (последнего председателя КГБ СССР Вадима) Бакатина были переданы американцам. Например, к моему изумлению, передавались даже материалы мероприятий технического характера", — сказал Михайлов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя попытки найти так называемый "русский след" и в деле об убийстве в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди, заявила, что об этом можно только сожалеть. "Честно говоря, даже страшно было себе представить, что даже эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе", — сказала она.

© AP PhotoЧлены семьи Кеннеди во время церемонии похорон президента США Джона Ф. Кеннеди
© AP Photo
Члены семьи Кеннеди во время церемонии похорон президента США Джона Ф. Кеннеди
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