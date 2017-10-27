Резолюция о независимости Каталонии состоит из 17 пунктов

МАДРИД, 27 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Резолюция о независимости Каталонии, подготовленная партиями JxSi ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство"), состоит из 17 пунктов, голосование по данной резолюции прошло в пятницу в парламенте Каталонии.

Общая резолюция состоит из 17 пунктов, все они затрагивают различные процессы по обретению Каталонией независимости. Среди этих пунктов есть такие, как "содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией", "продвижение перед всеми государствами признание Каталонской Республики", "разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией" и другие. Перед началом голосования депутаты оппозиционных фракций парламента Каталонии покинули зал заседаний, ранее они уже отметили, что считают голосование незаконным.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.