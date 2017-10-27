Коалиция США надеется на перемирие между иракской армией и пешмерга

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Коалиция во главе с США надеется, что перемирие между армией Ирака и курдскими вооруженными формированиями пешмерга окажется продолжительным, заявил РИА Новости пресс-секретарь коалиции Райан Диллон.

"Насколько мы понимаем, они намерены попытаться вступить в диалог, именно к этому мы призывали их все время, так что это хорошее начало процесса, и мы надеемся, что любое прекращение огня между ними установится не на определенное количество времени, а продолжится и сохранится гораздо дольше", — заявил представитель американской коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее Диллон подтвердил факт прекращения огня между иракской Ирака и пешмерга.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и назначить сроки для начала диалога по урегулированию.