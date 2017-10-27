В Англии мать выгуливала сына-аутиста на поводке

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В сети обсуждают видео, на котором жительница Ливерпуля тащит за собой по мостовой сына-аутиста. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Joe Cain.

По информации Liverpool Echo, инцидент произошел в центре города рядом с крупным торговым центром. Изданию удалось связаться с героиней ролика, которая объяснила, что у ее трехлетнего сына аутизм и другого способа "сдвинуть его с места" просто нет. Она также рассказала, что воспитывает ребенка одна и очень часто наталкивается на непонимание со стороны окружающих.

"Меня считают плохой матерью, но это не так. Я хорошая мать… У моего сына аутизм. У него случаются припадки, и он просто падает на землю. Только так я могу сдвинуть его с места", — передает ее слова издание.

Пользователи сети сочли, что подобное обращение с ребенком требует разбирательств. Комментаторы также осудили автора видео за то, что он не вмешался. Впоследствии Joe Cain удалил ролик.

"Это очень плохо. Неужели никто не попытался остановить ее или вступиться за ребенка?" – задается вопросом Mr Blue Ties.

"Самое страшное, что единственный остановившийся человек был слишком занят съемкой видео ради кликов и YouTube. У меня нет слов", — прокомментировал случай Kenneth Roy Brown.

Часть подписчиков отказалась верить в то, что на кадрах запечатлен живой ребенок.

"Мне кажется, что это не ребенок, а кукла. Я очень надеюсь, что это так", — написала Linda McCafferty.

Полиция Ливерпуля начала проверку и ищет свидетелей инцидента.