В ДНР сообщили о продолжении обстрела пункта СЦКК в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Обстрел наблюдательного пункта Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) на юге Донбасса продолжается, сообщили РИА Новости в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики открыли минометный огонь по наблюдательному пункте на юге Донбасса, где находятся российские и украинские офицеры, а также представители ДНР.

"Обстрел продолжается. Информация о разрушениях уточняется", — сказал собеседник агентства.