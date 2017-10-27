В США прохожие сделали селфи с потерявшей сознание избитой женщиной

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В сети появилось видео с камеры видеонаблюдения в Питтсбурге, запечатлевшей, как мужчина сильно ударил женщину в лицо, после чего ее предположительно ограбила компания подростков. Об инциденте написал портал CBS Local.

HORRIFIC VIDEO: #Pittsburgh woman knocked out cold. Men take videos, rob her, even take selfies. NOBODY CALLED 911. https://t.co/5dftQwAzT6 pic.twitter.com/sSEOlWIRnx — Tim Williams (@realtimwilliams) October 26, 2017

​В ролике видно, как мужчина бьет женщину ногой по ноге и рукой по лицу. Женщина роняет стакан и падает. После этого к ней подходит группа подростков, один из которых подбирает какой-то предмет, лежащий рядом с ней. Кроме того, ее снимают на видео.

По данным источника CBS Local, позже они вернулись, один из них лег рядом с ней и сделал селфи. При этом никто из них не вызвал "скорую ". Женщина пролежала на тротуаре до тех пор, пока не пришла в сознание. Полиция расследует этот инцидент, но виновных еще не нашла.

Журналисту телеканала Марти Гриффину удалось встретиться с жертвой. Это оказалась местная жительница, испытывающая серьезные проблемы с наркотиками. Гриффин поговорил с ней и ее матерью и предложил им помощь. В итоге девушка легла в реабилитационный центр.