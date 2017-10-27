Каталонские власти начали голосовать по декларации о независимости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Власти Каталонии начали тайное голосование по декларации о независимости в пятницу.

Перед началом голосования сторонники оппозиции покинули здание парламента Каталонии. Ранее оппозиционные социалистическая партия Каталонии (PSC), центристская партия "Граждане" и Народная партия Каталонии заявили, что покинут зал заседаний, если резолюция будет выставлена на голосование.

Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе за да", обладающие абсолютным большинством, утром в пятницу внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме Республики". В документе также содержится призыв к "строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".