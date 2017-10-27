Грызлов назвал возможные приоритеты российско-китайских отношений

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Эффективное взаимодействие России и Китая в энергетической, аэрокосмической, транспортной и других передовых отраслях может стать ключевой составляющей двусторонних экономических отношений, при этом от обеих стран зависит, в том числе, достижение многополярного уклада политического мироустройства, считает председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

В Пекине во вторник завершился недельный 19-й съезд Компартии Китая, на котором был избран новый состав ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. В среду стало известно, что сменились пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая — высшего органа власти. Исключение составили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.

"Эффективное взаимодействие в энергетической, аэрокосмической, транспортной и других передовых отраслях России и Китая может стать ключевой составляющей двусторонних экономических отношений в рамках нового технологического уклада. Совместное развитие России и Китая с едиными основными целями и задачами – одно из условий устойчивости современного мира. Это серьезная ответственность", — сказал РИА Новости Грызлов.

По его мнению, от двух стран зависит, в том числе, достижение многополярного уклада политического мироустройства. "Здесь очень много нерешенного, в сохранении моделей, основанных на общих ценностных и традиционных мировоззренческих ориентирах, следуя которым мир будет идти дальше по пути прогресса и процветания", — пояснил собеседник агентства.

Межпартийное взаимодействие "Единой России" и КПК, отметил председатель высшего совета ЕР — одна из составляющих российско-китайского стратегического партнёрства. Это взаимодействие "постоянно расширяется и помогает, в том числе, строить "деловые мосты" между предприятиями наших стран, реализовывать новые совместные проекты".

Ранее Грызлов сообщил РИА Новости, что "Единая Россия" совместно с Коммунистической партией Китая планирует провести 16 ноября в Москве форум, который будет посвящен развитию машиностроения, энергетики, инфраструктуры, а также крупным международным проектам, в которых принимают участие Россия и Китай.

Партийная деятельность ЕР и международные экономические связи

По словам Грызлова, задачи, связанные с партийным вкладом в укрепление международных экономических связей, предстоит обсудить и на XVII съезде "Единой России", который пройдёт в декабре. "В рамках подготовки к съезду высший совет партии представил ряд проектных инициатив. Важно, что эти проекты определяют не только цели, но и механизмы их достижения", — сказал собеседник агентства.

Он также обратил внимание на выступление лидера КНР Си Цзиньпина, в котором тот отметил важность сохранения национальной идентичности в условиях нового технологического уклада, в многополярном мире.

В России, отметил Грызлов, также убеждены, что новая индустрия и высокие технологии "прекрасно совмещаются с национальным духом, с сохранением мировоззрения и традиций многих поколений". "Это важно не только для сохранения стабильности в обществе, но и для укрепления международных связей, взаимовыгодного экономического и гуманитарного партнёрства, обеспечения международной безопасности", — заключил председатель высшего совета "Единой России".

В марте текущего года в бюро высшего совета ЕР были созданы три рабочие группы по подготовке докладов по стратегии России на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Группы работают в трёх направлениях: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. Проекты докладов были представлены на заседании бюро высшего совета, которые состоялось 16 октября.

Ранее член бюро высшего совета ЕР Юрий Шувалов в комментарии РИА Новости отмечал, что готовящиеся материалы являются, по сути, "приложением к стратегии развития страны", а предложения рабочих групп, как надеются в высшем совете, могут быть частично использованы во время избирательной президентской кампании. Часть из них могут быть реализованы уже в рамках партийной работы.

Предложения стратегии будут представлены в преддверии партийного съезда. Источник в партии ранее также отмечал в беседе с РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к съезду, на котором, как ожидается, будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партийный съезд ЕР, как ранее сообщил журналистам секретарь генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря в два дня.