В Донбассе под обстрел попали российские офицеры из СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (282)

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь по наблюдательному пункту Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге Донбасса. Офицеры из РФ, Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в укрытии, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в СЦКК.

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"Двадцать седьмого октября в 15.25 (совпадает с мск) начался обстрел наблюдательного пункта "Безыменное", было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра. Огонь ведется с направления Широкино (под контролем Киева). Вся наблюдательная группа СЦКК, включая офицеров РФ, ДНР и Украины, находится в укрытии", — сказали журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.