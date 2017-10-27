В Донбассе под обстрел попали российские офицеры из СЦКК

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики открыли минометный огонь по наблюдательному пункту Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге Донбасса. Офицеры из РФ, Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в укрытии, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в СЦКК.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия