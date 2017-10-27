РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

На митинг возле каталонского парламента пришли десятки тысяч человек

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (578)
15:5927.10.2017
(обновлено: 16:00 27.10.2017)
01131
© РИА Новости / Елена Шестернина Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017Участники акции в поддержку провозглашения независимости у здания парламента Каталонии в Барселоне. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

БАРСЕЛОНА, 27 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Несколько десятков тысяч человек собрались недалеко от здания каталонского парламента, где в настоящее время проходит заседание, результатом которого может стать принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате. 27 октября 2017
© AP Photo / Paul White
Независимость Каталонии идет вразрез с основами Европы, заявил Рахой
Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе за да", обладающие абсолютным большинством, утром в пятницу внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме Республики". В документе также содержится призыв к "строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Оппозиционные социалистическая партия Каталонии (PSC), центристская партия "Граждане" и Народная партия Каталонии заявили, что покинут зал заседаний, если резолюция будет выставлена на голосование.

Эти партии предложили свои варианты резолюций в ответ на решение испанского правительства применить 155 статью конституции и фактически ввести в Каталонии прямое правление Мадрида.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Домашний арест для Каталонии – или УДО? Возможны варианты
Текст резолюции, предложенной сторонниками независимости, разорвал, выступая на трибуне, представитель "Граждан" Карлос Каррисоса. Этот поступок митингующие встретили криками неодобрения.

"То, что вы предлагаете, заставляет половину каталонцев перестать быть теми, кем они являются – каталонцами, испанцами, европейцами", — заявил он. Его слова были заглушены криками толпы, скандирующей "Независимость".

Многочисленная акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до заседания парламента. Само заседание началось с задержкой из-за того, что глава женералитета Карлес Пучдемон встречался за закрытыми дверями с членами своего правительства. При этом, как сообщают источники в женералитете, на эту встречу было запрещено приносить мобильные телефоны. К началу заседания на митинг собрались уже несколько десятков тысяч человек, которые наблюдают за происходящим в зале на большом экране, установленном на улице. Трансляцию ведет каталонский телеканал Tv3. Этот телеканал могут коснуться меры испанского правительства по применению 155 статьи конституции, его руководство могут отстранить, поскольку, по мнению официального Мадрида, это государственное СМИ открыто поддерживает сторонников независимости Каталонии.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
Перейти в фотобанк
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Эксперт: Мадрид не собирается спускать Каталонии с рук референдум
Митингующие держат в руках Эстелады – неофициальны флаг независимой Каталонии. Его можно купить здесь же с рук у мигрантов – маленький флаг стоит три евро, большой – пять. Но можно и поторговаться.

Установлены и несколько палаток, где можно приобрести другие товары с "символикой независимости" – значки, наклейки, ручки, зажигалки. Абсолютно бесплатно всем желающим представители националистической организации Omnium Cultural paздают растяжки. На одной стороне надпись на английском "Помогите Каталонии. Спасите Европу". На обратной – "Свобода" на каталанском языке, а также портреты лидеров Omnuim Cultural и другой общественной организации "Каталонская национальная Ассамблея" — "двух Жорди" — Жорди Куишара и Жорди Санчеса, которые были задержаны по решению суда в связи с обвинениями в мятеже. "Освободите политзаключенных" — написано на большом плакате, вывешенном на ограде парка.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена