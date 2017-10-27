На митинг возле каталонского парламента пришли десятки тысяч человек

БАРСЕЛОНА, 27 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Несколько десятков тысяч человек собрались недалеко от здания каталонского парламента, где в настоящее время проходит заседание, результатом которого может стать принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе за да", обладающие абсолютным большинством, утром в пятницу внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме Республики". В документе также содержится призыв к "строительству Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Оппозиционные социалистическая партия Каталонии (PSC), центристская партия "Граждане" и Народная партия Каталонии заявили, что покинут зал заседаний, если резолюция будет выставлена на голосование.

Эти партии предложили свои варианты резолюций в ответ на решение испанского правительства применить 155 статью конституции и фактически ввести в Каталонии прямое правление Мадрида.

Текст резолюции, предложенной сторонниками независимости, разорвал, выступая на трибуне, представитель "Граждан" Карлос Каррисоса. Этот поступок митингующие встретили криками неодобрения.

"То, что вы предлагаете, заставляет половину каталонцев перестать быть теми, кем они являются – каталонцами, испанцами, европейцами", — заявил он. Его слова были заглушены криками толпы, скандирующей "Независимость".

Многочисленная акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до заседания парламента. Само заседание началось с задержкой из-за того, что глава женералитета Карлес Пучдемон встречался за закрытыми дверями с членами своего правительства. При этом, как сообщают источники в женералитете, на эту встречу было запрещено приносить мобильные телефоны. К началу заседания на митинг собрались уже несколько десятков тысяч человек, которые наблюдают за происходящим в зале на большом экране, установленном на улице. Трансляцию ведет каталонский телеканал Tv3. Этот телеканал могут коснуться меры испанского правительства по применению 155 статьи конституции, его руководство могут отстранить, поскольку, по мнению официального Мадрида, это государственное СМИ открыто поддерживает сторонников независимости Каталонии.

Митингующие держат в руках Эстелады – неофициальны флаг независимой Каталонии. Его можно купить здесь же с рук у мигрантов – маленький флаг стоит три евро, большой – пять. Но можно и поторговаться.

Установлены и несколько палаток, где можно приобрести другие товары с "символикой независимости" – значки, наклейки, ручки, зажигалки. Абсолютно бесплатно всем желающим представители националистической организации Omnium Cultural paздают растяжки. На одной стороне надпись на английском "Помогите Каталонии. Спасите Европу". На обратной – "Свобода" на каталанском языке, а также портреты лидеров Omnuim Cultural и другой общественной организации "Каталонская национальная Ассамблея" — "двух Жорди" — Жорди Куишара и Жорди Санчеса, которые были задержаны по решению суда в связи с обвинениями в мятеже. "Освободите политзаключенных" — написано на большом плакате, вывешенном на ограде парка.