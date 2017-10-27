В Совфеде заявили, что санкции нарушат взаимодействие России и США в Сирии

РИА Новости. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РФ И США ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ В СИРИИ ПОСТРАДАЕТ ОТ НОВЫХ САНКЦИЙ — ГЛАВА КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ