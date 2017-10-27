Российский МИД назвал Евросоюз одним из лидеров по нарушениям прав человека

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. По части серьезности и масштаба нарушений в области прав человека Европейский союз за последние годы превратился в одного из лидеров, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов, комментируя ежегодный доклад ЕС по правам человека.

"По части серьезности и масштаба нарушений в области прав человека Европейский союз за последние годы, к сожалению, превратился в одного из лидеров. О конкретных примерах на этот счет Российская Федерация, да и международное правозащитное сообщество, сигнализируют практически в ежедневном режиме", — цитирует слова Викторова сайт МИД РФ.

По его словам, Россия рассчитывает, что на этом направлении "Брюссель все же активизирует свои усилия".