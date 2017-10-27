В Вене установят барьеры, препятствующие наездам на пешеходов

ВЕНА, 27 окт — РИА Новости. Власти Вены намерены к весне будущего установить в людных местах города барьеры и столбики, мешающие проезду транспорта, для предотвращения возможных терактов с использованием автотранспорта, сообщает в пятницу полиция города.

В последнее время наезды автомобилей на пешеходов в популярных у туристов или просто людных местах стали одним из часто избираемых террористами способов нападения. Теракты с наездом автомобилей произошли в Лондоне, Барселоне и других европейских городах.

В полиции Вены отметили, что уровень террористической угрозы для города является "абстрактным", однако спецгруппы полиции по разработке мер безопасности в общественном пространстве решили установить барьеры и столбики, мешающие проезду транспорта.

Работы начнутся с площади перед городской ратушей, на которой круглый год проводятся ярмарки, фестивали, зимой заливается каток, а летом показывают кино под открытым небом. Также полиция обратила внимание на одну из популярных торговых улиц Кэрнтнерштрассе, которая ведет от собора Святого Cтефана в центре города до государственной оперы. Третьим наиболее популярным местом, требующим дополнительных мер защиты, по мнению правоохранительных органов, является другая торговая улица Мариахильферштрассе, которую в рабочие дни посещают до 100 тысяч человек.

Все эти места являются практически пешеходными, движение автотранспорта разрешено в самом конце первой и частично по второй улице, но и в этом случае установлен строгий скоростной лимит.

Работы по установке заграждений начнутся в начале 2018 года — в преддверии председательства Австрии в ЕС, добавили в полиции.