Силовики почти 200 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 200 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 700 мин и снарядов, заявил журналистам в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 178 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 733 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам со стороны силовиков подверглись окрестности 24 населенных пунктов ДНР.

"В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины ранения получили двое мирных жителей. При защите республики погибли двое военнослужащих ДНР и двое получили ранения", — сказал Басурин. Он добавил, что повреждено шесть домов в Донецке, Докучаевске и Горловке.