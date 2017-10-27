Просьба митингующих у Рады пожертвовать трусы вызвала насмешки в соцсетях

15:1727.10.2017
(обновлено: 15:20 27.10.2017)
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КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Общественное движение "Освобождение", активисты которого находятся в палаточном городке у здания Верховной рады Украины вместе со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, просят пожертвовать митингующим 20 пар трусов, сообщается на официальной странице движения в Facebook.
У здания Рады с 17 октября разбит палаточный городок, в котором постоянно находится не более 100 человек, основную их часть составляют сторонники Саакашвили. Также там находятся люди, который относят себя к различным организациям и партиям, и те, кто называют себя представителями добровольческих батальонов. Организаторы палаточного городка объявили сбор средств на нужды его жителей.
В сообщении движения говорится, что для нужд палаточного городка на площади возле Рады необходимы: куртки зимние — 7 штук, шапки — 45 штук, брюки теплые — 5 штук, термобелье — 25 штук, носки теплые — 60 пар, а также 20 пар трусов.
Это сообщение вызвало бурную реакцию в социальных сетях, особенно просьба пожертвовать трусы. Под этим постом пользователи Facebook оставили сотню смешных комментариев.
"Собери ливаруционера. (революционера – ред.) 45 человек. Все поголовно без шапок. Но у 25 есть трусы. А босиком только пятеро. У десяти не мерзнут руки. Семь приехали еще с лета", — такой комментарий оставил один из пользователей.
"Носков 60. Их носят парами. Значит, митингующих там 30. А трусов 40. Вывод. Должно прийти подкрепление из 10 человек без трусов. Но шапок 45. Значит, подкрепление из 15 человек. Все без трусов, но пятерым трусы не нужны. А шапки нужны. Да что там происходит?" — написал другой пользователь.
Некоторые размещали фотографию Саакашвили из палатки у Рады с надписью: "Трусы — 20 штук. Есть?".
Другие пользователи предлагали дополнить список пунктом о необходимости "одного самолета в Грузию".
Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позднее бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".