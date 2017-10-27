В США полицейские час гнались за 10-летним угонщиком

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В американском городе Кливленд, штат Огайо, 10-летний мальчик угнал машину, принадлежащую возлюбленному его матери, пишет портал Cleveland.com.

На видео, снятого во время преследования юного угонщика, видно, что за ним едут минимум пять полицейских машин. В какой-то момент мальчик съехал с трасы в кювет, чтобы не наехать на шипы. В итоге одной из машин удается его подрезать. Ребенка вытащили через окно. Как сообщили правоохранители, он пинался и плюнул на одного из них. Его пришлось заковать в наручники.

Сам ребенок заявил, что угнал машину " от скуки". Это произошло примерно в 8:30 утра, когда мальчик ждал своей сестры, чтобы та отвезла его в школу. За рулем он пробыл больше часа.

Как отмечает Cleveland.com, ребенок угнал машину кого-то из членов своей семьи второй раз за неделю.