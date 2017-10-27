СМИ: Пучдемон провел закрытое совещание перед началом заседания парламента

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон провел встречу за закрытыми дверями со всеми членами правительства перед началом заседания парламента, на котором ожидается принятие ответных действий региона в ответ на решения кабмина Испании о применении 155-й статьи конституции для разрешения каталонского кризиса, сообщает газета Confidencial со ссылкой на источники.

По данным издания, перед началом совещания Пучдемон попросил своих советников не брать с собой телефоны. Также сообщается, что эта встреча стала причиной задержки начала заседания парламента.

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Правительство Испании постановило ограничить автономию Каталонии.

На экстренном заседании 21 октября кабмин Испании решил применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.