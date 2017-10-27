Американские военные признали, что Санта-Клаус существует

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Командование ВВС США признало, что Санта-Клаус существует.

Вопрос о реальности рождественского персонажа возник в споре в соцсетях между двумя базами ВВС — Уайтмен в штате Миссури и Майнот в Северной Дакоте. Военные, спорившие о том, чей военный флот эффективнее, так разгорячились, что командование пригрозило оставить их без телевизора. Когда эта угроза не сработала, пришлось прибегнуть к более жестким мерам. "Санта не принесет вам ничего в этом году… потому что его не существует!" — написало командование в Twitter

Запись вызвала ажиотаж среди журналистов и пользователей соцсетей. Командованию ВВС пришлось объяснить, что это была всего лишь попытка призвать военнослужащих к порядку.

"Санта — настоящий", — заявила пресс-служба американской авиации в Twitter.

Она также напомнила, что в канун Рождества любой желающий сможет узнать о местонахождении Санты из сообщений Объединенного командования ПВО США и Канады, которое традиционно следит за тем, как он доставляет подарки детям по всему миру.

Проект "NORAD следит за Сантой" запустили в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Для этого NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.