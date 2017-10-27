Американские военные признали, что Санта-Клаус существует

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Командование ВВС США признало, что Санта-Клаус существует.Twitter.
Запись вызвала ажиотаж среди журналистов и пользователей соцсетей. Командованию ВВС пришлось объяснить, что это была всего лишь попытка призвать военнослужащих к порядку.
"Санта — настоящий", — заявила пресс-служба американской авиации в Twitter.
Она также напомнила, что в канун Рождества любой желающий сможет узнать о местонахождении Санты из сообщений Объединенного командования ПВО США и Канады, которое традиционно следит за тем, как он доставляет подарки детям по всему миру.
Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Для этого NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.