Коалиция США заявила о прекращении огня между иракской армией и пешмерга

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Коалиция во главе с США подтвердила факт прекращения огня между армией Ирака и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, сообщает телеканал Rudaw.

"По нашим данным, установлено прекращение огня", — заявил представитель коалиции Райан Дилон в интервью телеканалу.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Совет Безопасности ООН призвал правительство Ирака и власти Курдистана воздержаться от применения силы и назначить сроки для начала диалога по урегулированию.