В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе началось в столице Белоруссии, сообщила в пятницу Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", — говорится в сообщении Олифер в Facebook

Участникам переговоров в Минске вновь предстоит обсудить вопросы соблюдения сторонами конфликта объявленного перемирия, подготовку к обмену пленными, восстановление инфраструктуры Донбасса и политические аспекты мирного урегулирования конфликта.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.