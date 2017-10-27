Саакашвили повторно подал заявление о дополнительной защите на Украине

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат политика Маркиян Галабала.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика с Украины в Грузию. Миграционная служба Украины отказала в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. В миграционной службе отметили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения с Украины.

"Он лично вчера подал заявление в управление миграционной службы Киевской области", — сказал Галабала.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.