Курдам придется полностью отменить результаты референдума, считает эксперт

КАИР, 27 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. Власти Иракского Курдистана будут вынуждены полностью отказаться от результатов референдума о независимости, объявленной заморозки недостаточно, считает исполнительный директор Совета по внешней политике Египта Иззат Саад.

Большинство жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость региона от Багдада в ходе непризнанного центральными властями референдума 25 сентября. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга. В результате конфликта курды потеряли 30 процентов территории, подконтрольной им на момент проведения референдума о независимости.

"С точки зрения Багдада, заморозка результатов референдума неприемлема, необходима их полная отмена, то есть Ирак требует исходить из того, что референдума вообще не было. Я полагаю, что у курдского руководства не будет другого варианта, кроме как согласиться на это", — сказал египетский эксперт РИА Новости.

По его словам, позицию Ирака разделяют соседние Иран и Турция. "Есть координация между тремя государствами, учитывая, что в каждом из них проживают курды", — сказал Саад.

По мнению эксперта, отмена результатов референдума со стороны иракского руководства может стать хорошей отправной точкой для диалога с центральными властями. "Эти переговоры должны проходить на основе уважения конституции Ирака, признания курдами территориальной целостности и суверенитета всей территории Ирака", — добавил Саад.

По мнению египетского дипломата, курдское руководство явно поторопилось с проведением референдума по независимости от Ирака, учитывая, что все региональные силы, за исключением Израиля, призывали не делать этого. "Но, к сожалению, курдское руководство, не приняло это во внимание", — сказал собеседник агентства.

Эксперт также указал на противоречия внутри Иракского Курдистана, где ряд деятелей изначально выступали против референдума в данный период времени. "Есть информация, что премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани выступал против референдума и был вынужден его поддержать только за несколько дней до даты проведения", — сказал Саад. Он также напомнил, что парламент на восемь месяцев отложил голосование на выборах депутатов. По словам эксперта, в будущем в регионе может быть усилена роль парламента и премьер-министра, а должность президента, которую сейчас занимает Масуд Барзани, вообще упразднена.

В любом случае, как отметил египетский эксперт, курдам, скорее всего, придется выполнять требования Багдада и вернуться к формуле автономии, которая, с одной стороны, обеспечит права региона, а с другой — гарантирует территориальную целостность Ирака.