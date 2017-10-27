Курдам придется полностью отменить результаты референдума, считает эксперт

КАИР, 27 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. Власти Иракского Курдистана будут вынуждены полностью отказаться от результатов референдума о независимости, объявленной заморозки недостаточно, считает исполнительный директор Совета по внешней политике Египта Иззат Саад.
"С точки зрения Багдада, заморозка результатов референдума неприемлема, необходима их полная отмена, то есть Ирак требует исходить из того, что референдума вообще не было. Я полагаю, что у курдского руководства не будет другого варианта, кроме как согласиться на это", — сказал египетский эксперт РИА Новости.
По мнению эксперта, отмена результатов референдума со стороны иракского руководства может стать хорошей отправной точкой для диалога с центральными властями. "Эти переговоры должны проходить на основе уважения конституции Ирака, признания курдами территориальной целостности и суверенитета всей территории Ирака", — добавил Саад.
По мнению египетского дипломата, курдское руководство явно поторопилось с проведением референдума по независимости от Ирака, учитывая, что все региональные силы, за исключением Израиля, призывали не делать этого. "Но, к сожалению, курдское руководство, не приняло это во внимание", — сказал собеседник агентства.
В любом случае, как отметил египетский эксперт, курдам, скорее всего, придется выполнять требования Багдада и вернуться к формуле автономии, которая, с одной стороны, обеспечит права региона, а с другой — гарантирует территориальную целостность Ирака.