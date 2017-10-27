Ситуация с Каталонией является внутренним делом Испании, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 27 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия не устанавливала контакт с властями Каталонии и напоминает, что считает сложившуюся ситуацию внутренним делом Испании, заявила заместитель официального представителя ЕК Мина Андреева.

"Нет, насколько я знаю", — сказала Андреева журналистам, отвечая на вопрос, связывалась ли ЕК с властями Каталонии.

По ее словам, позиция ЕК никак не изменилась. "Это внутреннее дело Испании, которое должно рассматриваться в рамках испанской конституции", — заявила представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, будет ли ЕК в ближайшие дни следить за соблюдением Хартии ЕС об основных правах, она сказала: "Хартия основных прав ЕС применяется только в отношении европейского законодательства и в случае, когда существует конкретный закон (Евросоюза – ред.), который должен претворяться в жизнь страной-членом".

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Правительство Испании постановило ограничить автономию Каталонии.

На экстренном заседании 21 октября кабмин решил применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.