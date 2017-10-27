Чайка назвал отсутствие погранконтроля с Минском фактором риска

МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Отсутствие пограничного контроля между РФ и Белоруссией является фактором, негативно влияющим на эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков, заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

В Минске проходит заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Белоруссии и Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросу взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

"Отмечу ряд факторов, снижающих эффективность проводимых совместных мероприятий. Среди них — отсутствие пограничного контроля, таможенного декларирования для граждан Союзного государства, а также возможность свободного перемещения товаров в рамках Союзного государства", — сказал Чайка на заседании объединенной коллегии.

Он подчеркнул, что одновременно указанные факторы являются, "бесспорно, положительным моментом для развития экономик государств". "Но объективно (это) затрудняет выявление и пресечение фактов транспортировки через границу наркотических средств и психотропных веществ", — сказал Чайка.

Он также отметил проблему отсутствия четкого алгоритма сотрудничества между правоохранительными органами при отслеживании ими международных поставок, о которых получена оперативная информация. В результате, подчеркнул Чайка, во многих случаях происходит задержание рядовых исполнителей, а организаторам преступлений удается избежать наказания.

Кроме того, продолжил он, в последние годы преступники стали более мобильными, используют информационно-коммуникационные технологии. "Все чаще торговля наркотиками производится бесконтактным способом, а расчеты за сделки осуществляются через электронные платежи", — добавил Чайка.

На прошлой неделе первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что наркотрафик через российско-белорусскую границу увеличился кратно после либерализации визового режима в Белоруссии в начале этого года.